Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, um 10 Grad

Berlin: Die geplante Schließung mehrerer russischer Generalkonsulate in Deutschland stößt auf Zustimmung in Koalition und Opposition. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter, lobte im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern die Entscheidung der Bundesregierung. Dass vier russische Konsulate bis Jahresende schließen müssen, sei eine überfällige Reaktion, so der Grünen-Politiker. Es sei richtig, Russlands Provokation an dieser Stelle nicht unbeantwortet zu lassen. Ähnlich äußerte sich die FDP. Der CDU-Außenpolitiker Hardt sagte, die Schließung der Konsulate sei folgerichtig. Denn Moskau habe mit der Ausweisung deutscher Diplomaten und Mitarbeiter begonnen. Das Auswärtige Amt ließ offen, ob auch das russische Generalkonsulat in München geschlossen wird. Moskau entscheidet demnach selbst, welches der fünf Konsulate offenbleibt. Die russische Botschaft in Berlin ist von der Anordnung ohnehin nicht betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2023 18:45 Uhr