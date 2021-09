Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, Tiefstwerte bis 5 Grad

Zehntausende demonstrieren bundesweit für mehr Klimaschutz

Berlin: Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben viele zehntausend Klimaschützer in ganz Deutschland für mehr Einsatz gegen die Erderwärmung demonstriert. In Berlin wurde die Kundgebung von den Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer angeführt. Sie forderten die Politik auf, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und den Ausstieg aus der Kohle bereits bis 2030 umzusetzen. Die Berliner Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im mittleren fünfstelligen Bereich, die Veranstalter dagegen von 100.000 Protestierern. In Hamburg kamen nach offiziellen Angaben 21.000 Klimaschützer zusammen, in München 12.000. Auch hier wollen die Veranstalter deutlich mehr Teilnehmer gezählt haben, nämlich 29.000. Weitere Kundgebungen mit jeweils einigen hundert Aktivisten gab es in Bayern etwa in Nürnberg, Würzburg, Landshut und Passau.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 24.09.2021 18:00 Uhr