Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, örtlich Gewitter, 18 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils wolkig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Ober- und Niederbayerns. NächtlicheTiefstwerte 18 bis 11 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen unbeständiger, mit einem Mix aus Sonne, Wolken und mitunter kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 23 bis 30, am Montag etwas kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2020 22:45 Uhr