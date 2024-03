Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, morgen wechselhaft

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend meist freundlich. Nach Mitternacht mehr Wolken und zum Morgen hin am Bodensee sowie im Allgäu etwas Regen möglich. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Morgen mal sonnig, mal bewölkt und örtlich Schauer oder Gewitter, besonders in Alpennähe. Am Freitag meist trocken und freundlicher. Am Samstag wieder unbeständig mit Regenschauern. Bei 11 bis 19 Grad mitunter recht windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 17:00 Uhr