Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar bei 9 bis 2 Grad

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Weiter freundlich. In der Nacht höchstens leicht bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 9 Grad am Bodensee und 2 Grad im Allgäu sowie am unteren Inn. Morgen wieder viel Sonne bei 18 bis 24 Grad. Am Samstag mehr Sonne als Wolken bei ähnlichen Temperaturen. Ab dem Nachmittag aber örtlich Schauer und Gewitter möglich. Am Sonntag ähnlich, jedoch nur mehr bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 18:00 Uhr