Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar bei 16 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe noch letzte Schauer. Sonst höchstens leicht bewölkt. Tiefstwerte zwischen 16 Grad am Bodensee und 9 Grad örtlich in Franken. Am Tag meist freundlich, nur an den Alpen leicht unbeständig mit Schauern und Gewittern. 21 bis 28 Grad. Donnerstag und Freitag ähnlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 00:00 Uhr