Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar bei 14 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils locker bewölkt, teils klar. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 9 Grad zurück. Morgen vielerorts freundlich mit nur lockeren Wolkenfeldern. Am Dienstag anfangs sonnig, später Schauer. Am Mittwoch bewölkt, in Südbayern etwas Regen. Höchstwerte morgen 24 bis 28. Dienstag und Mittwoch allmählich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 20:00 Uhr