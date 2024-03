Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, 7 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Klar oder leicht bewölkt bei Tiefstwerten von 7 bis 3 Grad. Heute und Gründonnerstag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Karfreitag in Franken oft bewölkt und einzelne Schauer, sonst trocken und recht freundlich. Höchstwerte 12 bis 20 Grad, nur am Gründonnerstag kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 01:00 Uhr