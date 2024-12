Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft bewölkt oder trüb, +4 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Nebel bei Tiefstwerten von + 4 bis -2 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, später von Westen her örtlich Schauer. Am Donnerstag zunehmend bewölkt und regnerisch. Höchstwerte zwischen 6 und 13 Grad. Ab Freitag windig, an den Alpen häufig Regen oder Schnee und kälter.

