Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Regen und Gewitter, Tiefstwerte 19 bis 14 Grad

Oberstes US-Gericht stuft öffentliches Tragen von Waffen als Grundrecht ein

Washington: Einen Monat nach dem Massaker an einer texanischen Schule hat das Oberste US-Gericht das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht der Bürger eingestuft. Mit sechs zu drei Stimmen erklärten die Richter am Supreme Court ein Gesetz aus dem Bundesstaat New York für ungültig. Dort hieß es, dass für das verdeckte Tragen einer Handfeuerwaffe ein triftiger Grund nachgewiesen werden muss. Der Supreme Court urteilte nun, das habe Bürger in ihrem Recht eingeschränkt, Waffen zu besitzen und zu tragen. US-Präsident Biden zeigte sich von dem Urteil enttäuscht. Es widerspreche sowohl dem gesunden Menschenverstand als auch der Verfassung. Am Supreme Court haben seit der Amtszeit von Bidens Vorgänger Trump die konservativen Richter die Mehrheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2022 19:30 Uhr