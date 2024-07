Das Wetter in Bayern: in der Nacht örtlich Regen, teils Gewitter, Tiefstwerte um 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht besonders in Unter- und Oberfranken gebietsweise, örtlich gewittriger Regen. Sonst weitgehend trocken. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt, im Lauf des Tages Schauer und Gewitter. Höchstwerte 24 bis 32 Grad. Am Sonntag zunächst noch regnerisch, später von Nordwesten her freundlicher und am Montag wieder viel Sonnenschein. 21 bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 19:45 Uhr