Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Regen, Abkühlung auf 8 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, am ehesten noch im Osten klar. Im Westen sowie in der Nähe der Alpen etwas Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 8 und 1 Grad. Morgen viele Wolken und zeitweise nass. Am Dienstag teils bewölkt, teils freundlich. Am Mittwoch viel Sonnenschein. Tageshöchsttemperaturen 8 bis 15, am Mittwoch 14 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 19:30 Uhr