Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Nebel, Tiefstwerte 10 bis 4 Grad

Bund stellt weitere Unterkünfte für 5.000 Flüchtlinge bereit

Berlin: Der Bund will 56 weitere Immobilien für die Unterbringung von 5.000 Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Das hat Innenministerin Faeser bei einem Spitzengespräch mit Vertretern von Ländern und Kommunen zugesagt. Darüber hinaus kündigte sie an, dass die Kontrollen an der Grenze zu Österreich um weitere sechs Monate verlängert werden. Ob der Bund auch mehr Geld für die Unterbringung und Betreuung bereitstellt, ist noch offen. Darüber soll im November nochmals beraten werden. Im Rahmen eines europäischen Solidaritäts-Mechanismus hat Deutschland heute 74 Migranten aufgenommen, die in Italien angekommen waren. Insgesamt will die Bundesregierung im Rahmen dieses Abkommens 3.500 Menschen innerhalb eines Jahres aufnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2022 20:00 Uhr