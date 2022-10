Das Wetter in Bayern: in der Nacht örtlich Nebel

Klima-Aktivistin Neubauer zeigt sich enttäuscht nach Treffen mit Lindner

Berlin: Die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer hat sich nach einem Gespräch mit Bundesfinanzminister Lindner enttäuscht gezeigt über dessen Haltung zu Investitionen in den Klimaschutz. Neubauer sagte der dpa, man sei nicht überzeugt, dass dem Finanzminister der ökologische Zeitdruck und seine Verantwortung in alledem klar sei. An allen Ecken und Enden mangele es an Geld, etwa für den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs oder die Beschleunigung der Energiewende. Lindner widerum sprach von einem konstruktiven Austausch. Mit mehr als 200 Milliarden Euro Investitionen im Klima- und Transformationsfonds stünden enorme Mittel zur Verfügung, so der FDP-Politiker.

