Das Wetter in Bayern: in der Nacht örtlich Gewitter, tagsüber freundlicher

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden örtlich Schauer oder Gewitter, sonst trocken und zeitweise klar; Abkühlung auf 14 bis 9 Grad. Die Aussichten: Am Tag mehr Sonne als Wolken, besonders in Ober- und Niederbayern vereinzelt Gewitter. Samstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, örtlich Schauer, bei 20 bis 28 Grad, Sonntag viel Sonne, bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 20:00 Uhr