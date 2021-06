Das Wetter in Bayern: in der Nacht örtlich Gewitter, morgen freundlicher

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils bewölkt und mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Aktuell gibt es eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern für die Fränkische Alb. In der Nacht im Süden örtlich Schauer oder Gewitter und Abkühlung auf 14 bis 9 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken, nur vereinzelt Gewitter bei 27 Grad. Samstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bis 28 Grad und am Sonntag viel Sonne, aber etwas kühler bei 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 18:00 Uhr