Das Wetter in Bayern: in der Nacht noch etwas Regen, am Tag öfter sonnig

Das Wetter in Bayern: Ganz im Süden noch häufig Regen, oberhalb von 1.100 Metern Schnee. Ansonsten teils klar. Abkühlung auf +6 bis -1 Grad. Am Tag öfter sonnig; vereinzelt aber auch nass. Am Montag gebietsweise Regen. Am Dienstag wieder freundlicher. Höchsttemperaturen 5 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 21:00 Uhr