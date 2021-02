Das Wetter in Bayern: In der Nacht Niederschläge mit Glatteisgefahr

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht vielerorts Regen, Schneeregen oder Schnee. In Teilen Frankens und der Oberpfalz besteht Glatteisgefahr. Es kühlt ab auf Tiefswerte zwischen 2 Grad am Bodensee und -10 Grad im Landkreis Hof. Morgen viele Wolken, zeitweise Schnee, nur am Alpenrand Sonne bei Tageshöchstwerten zwischen -10 und +7 Grad. Die weiteren Aussichten: kaum Änderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 17:00 Uhr