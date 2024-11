Das Wetter in Bayern: in der Nacht neblig-bewölkt, 7 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt, teils auch zunehmend neblig mit Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 3 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen weiterhin teils zäher Nebel. Viel Sonne dagegen in den höchsten Lagen der Mittelgebirge und in den Alpen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad, in den Alpen bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 21:00 Uhr