Das Wetter in Bayern: In der Nacht nachlassende Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht lassen Schauer und Gewitter nach. Danach teils bewölkt, teils klar bei Tiefstwerten von 15 bis 10 Grad. In den kommenden Tagen unbeständig bei Höchstwerten von 17 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2025 20:00 Uhr