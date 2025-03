Das Wetter in Bayern: In der Nacht meistens klar, nur vereinzelt Nebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, in der Früh vereinzelt Nebel. Tiefstwerte 2 bis minus 8 Grad. Morgen Sonne, nur im Norden auch bewölkt. Am Freitag sonnig, durch Saharastaub teils auch trüb. An den Alpen föhnig. Am Samstag Sonne und Wolken, meist trocken. Tiefstwerte nachts 6 bis minus 3 Grad, tagsüber Erwärmung auf 19, am Freitag auf 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2025 20:00 Uhr