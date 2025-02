Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist wolkig oder Nebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist wolkig, örtlich Nebel bei +1 bis -6 Grad. Morgen viele Wolken, aber trocken. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Am Wochenende scheint nach Nebel die Sonne, es wird etwas milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2025 20:00 Uhr