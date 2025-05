Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist sternenklar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist sternenklar bei Tiefsttemperaturen von 14 bis 7 Grad. Tagsüber viel Sonne. Spätnachmittags und abends im Mittelgebirgsraum örtlich Schauer und kräftige Gewitter möglich. Am Sonntag wechselhaft. Am Montag unbeständig mit Regenfällen und Gewittern. Höchstwerte 24 bis 31, am Montag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 20:00 Uhr