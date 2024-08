Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist sternenklar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, Abkühlung auf 18 bis 13 Grad. Morgen und auch am Wochenende sonnig, vereinzelt Wärmegewitter. Tiefstwerte in den Nächten bis 14 Grad, am Tag maximal 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 22:00 Uhr