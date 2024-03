Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar und örtlich Nebel bei Tiefstwerten bis null Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar, später örtlich Nebel. Temperaturrückgang bis zum frühen Morgen auf 4 bis 0 Grad. Morgen nach Frühnebel viel Sonnenschein. Am Montag teils freundlich, teils bewölkt. Am Dienstag stark bewölkt mit gelegentlichem Regen. Höchstwerte morgen 12 bis 17, in den folgenden Tagen zwischen 6 und 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 19:45 Uhr