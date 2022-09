Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist klar und kühl

IAEA will dauerhaft Experten in Saporischschja stationieren

Wien: Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA will langfristig mehrere Inspektoren in dem ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja belassen. Das hat der Chef der Behörde, Grossi, nach seiner Rückkehr nach Wien erklärt. Aus seinem Team seien zunächst sechs Experten vor Ort geblieben. Es mache einen riesigen Unterschied, wenn sich die IAEA weiterhin selbst ein Bild von der Lage in dem Atomkraftwerk machen könne, betonte Grossi. Die Kämpfe in der Umgebung des Kraftwerks beunruhigten ihn sehr. Die Anlage sei in den vergangenen Monaten in Mitleidenschaft gezogen worden. Erst heute Nachmittag hatte die ukrainische Armee gemeldet, russische Ziele in der Nähe des Atomkraftwerks beschossen zu haben. Einen detaillierten Bericht zu ihrer Mission in Saporischschja will die IAEA nächste Woche vorstellen.

