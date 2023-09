Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen nach örtlichem Frühnebel wieder meist sonnig. Ab dem späten Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter möglich. 27 bis 31 Grad. Mittwoch wechselnd bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Donnerstag in Alpennähe noch etwas Regen, sonst freundlich. Nachmittagstemperaturen dann nur mehr zwischen 18 und 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 19:45 Uhr