Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 15 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, zum Morgen hin von Westen her mehr Wolken und am Untermain sowie in Schwaben örtlich Schauer oder Gewitter. Abkühlung auf 15 bis 8 Grad. Morgen und übermorgen teils länger freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Am Mittwoch überwiegend sonnig. Höchstwerte zwischen 19 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 20:00 Uhr