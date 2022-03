Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist klar, tagsüber dann viel Sonne

Drei Kosmonauten sind wohlbehalten auf der ISS angekommen

Baikonur: Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen ist eine rein russische Besatzung an der Internationalen Raumstation angekommen. Die Kosmonauten wurden mit Umarmungen und Beifall in Empfang genommen. Live-Bilder der Nasa zeigen, wie das Sojus-Raumschiff an die ISS andockt und die drei kurz darauf in die Raumstation hineinschweben. Mit ihnen sind nun eine Frau und neun Männer an Bord der ISS, darunter auch der Deutsche Matthias Maurer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.03.2022 02:00 Uhr