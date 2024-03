Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist klar, morgen viel Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, in der Früh örtlich Nebel. Es kühlt ab auf +5 bis -1 Grad. Tagsüber verbreitet sonnig, nur im Mittelgebirgsraum etwas Wolken bei maximal 11 bis 18 Grad. Am Donnerstag teils Wolken, teils Sonne und einzelne Schauer. Am Freitag meist trocken und überwiegend freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 20:00 Uhr