Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, morgen sonnig

Das Wetter in Bayern: Heute Abend sonnig mit einigen wenigen Wolken. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, später in Unterfranken vereinzelte Schauer, örtlich Nebel, Abkühlung auf 17 bis 11 Grad. Tagsüber teils länger sonnig, teils wolkig und von Westen her gebietsweise Regenfälle und einzelne Gewitter. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag wechselhaft. Am Mittwoch überwiegend sonnig. Höchstwerte morgen 22 bis 28 Grad, ab Dienstag nur noch 18 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 17:00 Uhr