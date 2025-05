Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar bei 9 bis 1 Grad, stellenweise Bodenfrost

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist sternenklar, Abkühlung auf 9 bis 1 Grad. In den Alpen leichter Frost möglich. Bis Dienstag weiter sonnig und trocken mit wenigen Quellwolken. Nur in den Alpen ab nachmittags vereinzelt Schauer oder Gewitter. Oft lebhafter Wind. Tiefstwerte 8 bis 2, Höchstwerte 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 20:00 Uhr