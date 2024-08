Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar bei 20 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne. In der Nacht überwiegend klar, es kühlt ab auf 20 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen bis Mittwoch oft sonnig. Morgen sind in den Alpen lokale Wärmegewitter möglich, von Dienstag an auch im übrigen Bayern. Höchsttemperaturen zwischen 27 und 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 17:00 Uhr