Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, am Tag wieder Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder höchstens leicht bewölkt, Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, örtlich Bodenfrost. Die weiteren Aussichten: Bis Montag viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Nachmittags und abends an den Alpen ab und zu Schauer- und Gewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2025 02:00 Uhr