Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, Abkühlung auf bis zu minus 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kann es im Norden Frankens vereinzelt regnen. Sonst meist trocken und klar, bei + 4 bis -7 Grad. Im Süden Gefahr von Straßenglätte. Morgen in Südbayern teils länger sonnig. Ansonsten ist es nächste Woche oft bewölkt mit Regen, Schneeregen und Schnee. Es wird kälter. Tagsüber liegen die Werte bei 1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2023 23:00 Uhr