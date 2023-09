Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist klar, Abkühlung auf 13 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, zum Morgen hin örtlich Nebel. Abkühlung auf Tiefstwerte zwischen 13 und 8 Grad. In den kommenden beiden Tagen nach Auflösung einzelner Nebelfelder oft sonnig und meist trocken bei 22 bis 27 Grad. Am Freitag bewölkt mit Regenfällen und deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 20:00 Uhr