Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist klar, Abkühlung auf 13 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Abends sonnig oder locker bewölkt. Lebhafter Wind. In der Nacht meist klar, zum Morgen hin örtlich Nebel. Abkühlung auf Werte zwischen 13 und 8 Grad. Morgen und am Donnerstag nach Auflösung einzelner Nebelfelder oft sonnig und warm. Am Freitag bewölkt mit Regenfällen und nur noch 14 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 17:00 Uhr