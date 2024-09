Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, Abkühlung auf 13 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar oder nur leicht bewölkt. Bis morgen früh kühlt sich die Luft ab auf 13 bis 4 Grad. Am Tag ist es meist sonnig mit höchstens einigen harmlosen Wolkenfeldern. Dabei weiterhin recht windig. Auch in den kommenden Tagen meist sonnig. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2024 23:00 Uhr