Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, 9 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar mit einigen wenigen Wolken. Bis zum frühen Morgen sinken die Temperaturen auf 9 bis 5 Grad. Am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche meist freundlich. Am Montag im Westen und Süden Bayerns vereinzelte Schauer und Gewitter möglich. Tageshöchsttemperaturen zwischen 19 und 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2024 19:45 Uhr