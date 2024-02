Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist klar, 7 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger klar, teils leicht bewölkt. Stellenweise Nebel. Die Temperaturen gehen zurück auf 7 bis 2 Grad. Morgen dann recht freundlich. Am Samstag bewölkt mit gelegentlichem Regen. Am Sonntag südlich der Donau wieder sonnig, sonst weiterhin bewölkt aber kaum Regen. Tagsüber maximal 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 20:00 Uhr