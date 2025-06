Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar. 19 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten zwischen 19 Grad bis 10 Grad. Morgen wieder viel Sonne, ab Nachmittag vor allem am westlichen Alpenrand und in Schwaben vereinzelt erste Hitzegewitter. Am Sonntag zunächst sommerlich, dann kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwetter. Höchstwerte 28 bis 35 Grad.

