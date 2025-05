Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, 15 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist sternenklar und trocken. Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen weiterhin sonnig, im nördlichen Franken später vereinzelte Schauer und Gewitter möglich. Am Samstag und Sonntag gebietsweise Schauer und Gewitter. Höchstwerte 21 bis 29, am Sonntag 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2025 20:00 Uhr