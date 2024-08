Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, 15 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar. Abkühlung auf 15 bis 10 Grad. Zum Morgen hin im Süden örtlich Nebel. Morgen und am Samstag viel Sonne. Samstagabend dann an den Alpen örtlich Wärmegewitter möglich. Am Sonntag unbeständig mit sonnigen Abschnitten, aber auch Regenschauern und Gewittern. 26 bis 33 Grad, am Sonntag wieder kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 19:45 Uhr