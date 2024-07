Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Unterfranken ein paar Regentropfen möglich. Sonst meist klar oder leicht bewölkt. Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Morgen und am Samstag oft freundlich. Nur im Norden teils auch bewölkt und örtlich Regen. Gegen Samstagabend auch im Süden vereinzelt Gewitter. 23 bis 32 Grad. Am Sonntag unbeständig und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 20:00 Uhr