Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, Tiefstwerte 5 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Nebel, am westlichen Alpenrand etwas Regen möglich. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Morgen meist bewölkt oder trüb, örtlich etwas Regen. Donnerstag zunächst oft bewölkt, später zunehmend sonnig. Freitag wieder überwiegend bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte morgen 7 bis 11 Grad, in den folgenden Tagen 9 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 17:00 Uhr