Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt oder neblig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt oder neblig trüb, stellenweise auch klar. In der Früh kann es ganz im Norden Sprühregen oder Schneegriesel geben. Die Werte: +4 bis -5 Grad. Morgen und am Donnerstag viele Wolken mit gelegentlichem Regen oder Schneeregen. Am Freitag stellenweise freundlich, in den Alpen sonnig, Höchstwerte 1 bis 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2024 19:45 Uhr