Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt bei +8 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es meist bewölkt, in Unterfranken regnet es. Die Tiefstwerte liegen zwischen +8 und -1 Grad. Tagsüber im Südosten zunächst sonnig, sonst zunehmend bewölkt, von Nordwesten her auch Regen. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft und windig. Morgen maximal 8 bis 13 Grad. Ab Freitag wieder kälter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 19:45 Uhr