Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist bewölkt, an den Alpen Schnee

Berlin: Die Bundeswehr bereitet sich darauf vor, mit Luftwaffenflügen Corona-Erkrankte aus bayerischen Krankenhäusern in andere Bundesländer zu verlegen. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, sollen die Maschinen ab morgen vom Flughafen Memmingen starten und Intensivpatienten nach Nordrhein-Westfalen bringen. Mit der Maßnahme sollen die Kliniken im Freistaat entlastet werden; Betroffene werden dann in Kliniken versorgt, die noch Kapazitäten haben. Den Angaben zufolge hält die Luftwaffe zwei Flugzeuge für den Hilfseinsatz bereit. Der Ärztliche Direktor der Augsburger Uniklinikums Beyer bestätigte, dass Verlegungen von Patienten kurz bevorstehen. Der Mediziner begrüßte das Vorhaben und sprach von einem "guten Zeichen der Solidarität" innerhalb Deutschlands.

Berlin: Die Gesundheitsminister der Länder verlangen vom Bund eine Nachbesserung im neuen Infektionsschutzgesetz bei der Testpflicht für Personal in medizinischen Einrichtungen. Bei einem kurzfristig anberaumten Treffen hieß es, eine tägliche Testung für geimpfte oder genesene Beschäftigte in Arztpraxen oder Krankenhäusern führe zu unzumutbaren Belastungen. Zwei Tests pro Woche seien ausreichend. Bayerns Ressortchef Holetschek sagte, man müsse diejenigen Menschen die täglich das Gesundheitssystem am Laufen halten, entlasten. Außerdem seien Tests nicht unbegrenzt verfügbar und vielerorts Laborkapazitäten schon ausgeschöpft. Die Länderminister einigten sich außerdem darauf, dass auch die in dem Gesetz vorgeschriebene Dokumentations- und Berichtspflicht über die Tests ausgesetzt werden sollen.

Amsterdam: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt, den Corona-Impfstoff von Biontech auch für Kinder ab fünf Jahren zuzulassen. Die Behörde genehmigte einen Antrag des Impfstoffherstellers. Das Vakzin sei sicher und effektiv hieß es. Die Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf sollen demnach ein Drittel der für Erwachsene üblichen Menge bekommen. Verabreicht werden soll der Impfstoff in zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. In Deutschland orientieren sich viele Ärzte an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die sich in den nächsten Wochen äußern will.

Bonn: Der Bundesrechnungshof kritisiert die Haushaltspläne der künftigen Ampel-Regierung. Mit Schulden milliardenschwere Rücklagen für zukünftige Investitionen zu bilden, sei verfassungsrechtlich problematisch, sagte der Präsident der Behörde, Scheller, dem Handelsblatt. Seine Kritik bezieht sich auf das von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsvertrag festgeschriebenene Vorhaben, nicht genutztes Geld aus dem Etat des laufenden Jahres im Energie und Klimafonds zu parken. Laut Scheller hätte man den Kreditbedarf in diesem Jahr einfach senken sollen, wenn man das Geld nicht brauche. Er monierte, dass die Ampel die Schulden trotzdem aufnehmen will, um Spielräume für die Zukunft zu haben.

Karlsruhe: Der Autobauer Audi ist zum ersten Mal in der Dieselaffäre zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt worden, obwohl er den fraglichen Motor nicht selbst entwickelt hat. Der Bundesgerichtshof entschied, dass Audi vier Autokäufer dafür entschädigen muss, dass in ihren Fahrzeugen ein manipulierter VW-Motor eingebaut war. Der BGH bestätigte damit ein entsprechendes Urteil des Oberlandesgerichts München. Bisher waren alle Klagen gegen die VW-Tochter beim BGH gescheitert, weil er es nicht für ausreichend belegt hielt, dass führende Audi-Manager über die Manipulationen Bescheid wussten.

München: Arbeitgeber können das Einkommen von Mitarbeitern streichen, wenn diese sich weigern einen angeordneten Corona-Test zu machen. Das hat das bayerische Landesarbeitsgericht in München im Fall einer Orchester-Flötistin entschieden. Die Musikerin hatte es abgelehnt, sich vor Proben und Aufführungen testen zu lassen. Dies sei ein erheblicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und berge die Gefahr von Verletzungen. Dem folgte das Gericht nicht. Die Testpflicht des Arbeitgebers sei verhältnismäßig. Gerade bei der Tätigkeit als Flötistin könnten die anderen Orchestermitglieder nicht anders geschützt werden. Zudem habe der Tarifvertrag den Arbeitgeber berechtigt, den Test einzufordern, so das LAG. Er habe die Frau deswegen weder beschäftigen noch ihr eine Vergütung bezahlen müssen, solange sie nicht an Proben und Aufführungen teilnehmen durfte.

München: Die bayerische Landeshauptstadt zeichnet die Kuratorin und Kunstsammlerin Ingvild Goetz mit dem Kulturellen Ehrenpreis aus. Der Münchner Stadtrat hat einem entsprechenden Vorschlag zugestimmt. Die Jury ehrt Goetz als "leidenschaftliche Vermittlerin und Förderin von zeitgenössischer Kunst". Die 80-Jährige hatte lange als Galeristin in Zürich und München gearbeitet. 2014 schenkte Goetz dem Freistaat Bayern ein Ausstellungsgebäude in Oberföhring und einen wichtigen Teil ihrer 5.000 Werke umfassenden Sammlung.

Das Wetter in Bayern: in der Nacht meist bewölkt, an den Alpen Schnee