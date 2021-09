Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, an den Alpen Regen; Tiefstwerte 6 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 19.09.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht überwiegend bewölkt, in Alpennähe teils länger anhaltender Regen. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Vormittag am Alpenrand letzte Schauer. Sonst in den nächsten Tagen trocken, dabei wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Tiefstwerte in der Nacht bis 5 Grad, Tageshöchstwerte zwischen 12 und 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2021 19:00 Uhr