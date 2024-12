Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt oder trüb und neblig. An den Alpen und in höheren Lagen der Mittelgebirge dagegen klar. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus acht Grad. Die weiteren Aussichten: Weiterhin viele Wolken und trüb - nur in höheren Lagen auch Sonne. Am Wochenende wenig Wetteränderung. Vor allem am Sonntag etwas Regen oder Schneeregen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2024 19:45 Uhr